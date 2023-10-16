×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eyüpsultan’da silahlı çatışma: Motosikletle otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdılar

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpsultan#Silahlı Çatışma#Pusu
Eyüpsultan’da silahlı çatışma: Motosikletle otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 09:45

İstanbul Eyüpsultan’da motosikletle takip ettikleri otomobilin önünü kesen saldırganların otomobile ateş açması sonucu çatışma çıktı. Mahalleli panik yaşarken, birçok mermi çevredeki binaların duvarlarına da isabet etti. Silahlı çatışmanın ardından taraflar araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobille sokağa giren sürücünün, ilerlediği esnada kendisini takip eden motosikletli ikikişi tarafından önü kesildi. O esnada kasklı 2 saldırgandan biri silahını çıkartarak sürücüye ateş açtı. Sürücüye saniyelerce kurşun yağdıran saldırganlar ardından kaçmaya başladı.

ÖNÜNÜ KESİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

O esnada aracından inen şahıs silahını çekip karşılık verince sokakta çatışma çıktı. Saldırganlar hızla kayıplara karışırken, sokakta bekleyen şahıs ise bir süre sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Eyüpsultan’da silahlı çatışma: Motosikletle otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdılar

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosikletli ve kasklı saldırganlar otomobilin önünü kesiyor. Saldırgan ardından silahla ateş açarak kaçıyor. Araçtan inen şahıs ise silahla karşılık veriyor. Ardından taraflar sokaktan uzaklaşarak kaçıyor.
Eyüpsultan’da silahlı çatışma: Motosikletle otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdılar

Haberin Devamı

MERMİLER ÇEVREDEKİ BİNALARA İSABET ETTİ

Olayın ardından mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridi çekerek önlem alan olay yeri inceleme ekipleri, kovanları delil torbasına koydu. Çatışma esnasında birçok mermi çevredeki binaların duvarlarına da isabet etti. Olay nedeniyle ise vatandaşlar bir süre panik yaşadı.

Eyüpsultan’da silahlı çatışma: Motosikletle otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdılar

Olay yerinde çalışmalarını bitiren polis ekipleri, tarafları tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpsultan#Silahlı Çatışma#Pusu

BAKMADAN GEÇME!