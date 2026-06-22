Eyüpsultan'da pastanede gaz kaçağı paniği! 6 çalışan tedaviye alındı

Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)- (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 16:02
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde pastanenin bodrum katındaki imalathanede çalışan 6 kişi, doğal gaz kaçağından etkilenerek bayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin müdahalesiyle pastaneden çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürerken pastanenin bulunduğu 4 katlı bina tedbiren tahliye edildi.