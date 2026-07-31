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Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırıda ölen Ensar Sever son yolculuğuna uğurlandı

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#Eyüpsultan#Silahlı Saldırı#Ensar Sever
Eyüpsultanda oto galeriye silahlı saldırıda ölen Ensar Sever son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 17:42

Eyüpsultan'da plakasız motosikletle bir oto galeriye düzenlenen, Ensar Sever'in (29) hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından kaçan 15 yaşındaki şüpheli U.M.T. yakalandı. Hayatını kaybeden Sever, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Olay, saat 21.55 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosikletle bir oto galerinin önüne gelen U.M.T., silahla iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Ensar Sever, Enes S. (34), Onur G. (30), Onur H. (27) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ensar Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eyüpsultanda oto galeriye silahlı saldırıda ölen Ensar Sever son yolculuğuna uğurlandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan U.M.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelinin olayda kullandığı belirlenen ruhsatsız silah ele geçirildi. U.M.T.'nin 'kasten yaralama' ve 'Yağma' suçlarından 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Eyüpsultanda oto galeriye silahlı saldırıda ölen Ensar Sever son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Ensar Sever, Eyüpsultan Güzeltepe Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Sever'in Eyüpspor Kulübü'nün eski başkanı Şevket Sever'in yeğeni olduğu öğrenildi.

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#Eyüpsultan#Silahlı Saldırı#Ensar Sever

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