Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırıda ölen Ensar Sever son yolculuğuna uğurlandı

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Olay, saat 21.55 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosikletle bir oto galerinin önüne gelen U.M.T., silahla iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Ensar Sever, Enes S. (34), Onur G. (30), Onur H. (27) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ensar Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan U.M.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelinin olayda kullandığı belirlenen ruhsatsız silah ele geçirildi. U.M.T.'nin 'kasten yaralama' ve 'Yağma' suçlarından 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Ensar Sever, Eyüpsultan Güzeltepe Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Sever'in Eyüpspor Kulübü'nün eski başkanı Şevket Sever'in yeğeni olduğu öğrenildi.