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Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı

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#Eyüpsultan#Oto Galeri#Silahlı Saldırı
Eyüpsultanda oto galeriye silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 00:55

Eyüpsultan’da plakasız motosikletle bir oto galerinin önüne gelen U.M.T. (15), silahla iş yerine ateş açtı. Saldırıda Ensar Sever (29) hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, saat 21.55 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosikletle bir oto galerinin önüne gelen U.M.T., silahla iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Ensar Sever, Enes S. (34), Onur G. (30), Onur H. (27) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ensar Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan U.M.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelinin olayda kullandığı belirlenen ruhsatsız silah ele geçirildi.

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#Eyüpsultan#Oto Galeri#Silahlı Saldırı

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