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Eyüpsultan'da operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

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#İstanbul#Eyüpsultan#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 11:48

İstanbul'da silah imalatı yapılan işyerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Eyüpsultan’daki operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Temmuz’da, Eyüpsultan Karadolap mahallesinde bir adreste silah imalatı ve ticareti yapıldığının tespiti üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 adet tabanca, 1 adet otomatik silah, 14 adet boş şarjör, çok sayıda çeşitli ebatlarda silah namlusu ve şarjör yayı, çok sayıda polimer yapılı silah kutusu, 2 ayrı kilitli poşet içerisinde 7,35 gram marihuana, çok sayıda kilitli poşet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi yakalandı. Şüpheli, "Silah imal ve ticareti" ile "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. (DHA)

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#İstanbul#Eyüpsultan#Polis