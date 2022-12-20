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Eyüpsultan'da lüks otomobile uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar

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#Eyüpsultan#Silahlı Saldırı#Güzeltepe Silahlı Saldırı
Eyüpsultanda lüks otomobile uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 04:21

Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks otomobile, başka bir otomobildekiler tarafından yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada, olaya karışan iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğu belirlendi.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Selim Caddesi'nden Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne doğru seyir halindeki 34 SE 4981 plakalı otomobile 34 TN 702 plakalı otomobilde bulunan kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Otomobildekilerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Olayda, 34 SE 4981 plakalı otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen M.K. ağır yaralandı. 

Eyüpsultanda lüks otomobile uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar

UZUN NAMLULU SİLAHLAR DA KULLANILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunan ekipler, her iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğunu ve çatışmada uzun namlulu silahların da kullanıldığını tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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Eyüpsultanda lüks otomobile uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar

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#Eyüpsultan#Silahlı Saldırı#Güzeltepe Silahlı Saldırı

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