×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eyüpsultan'da kuyumcuya soygun girişimi

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpsultan#Kuyumcu Soygunu#Silahlı Saldırı
Eyüpsultanda kuyumcuya soygun girişimi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 02:07

Eyüpsultan'da 4 saldırgandan 1'i arabada beklerken, 3'ü soygun için kuyumcuya girdi. Kuyumcuyla saldırganlar arasında arbede çıktı. Saldırganların kaçarken açtığı ateşte kuyumcu omzundan yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelilerden B.Ö. (27) ve Y.E.K. (26), polis ekiplerince Kağıthane'de durdurulan araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcunun önüne ciple gelen silahlı 4 şüpheliden biri araçta beklerken, 3 kişi hızla içeri girdi. Kuyumcu Mustafa K.'nin soygunu engellemek için kendini savunması üzerine arbede çıktı. Saldırganların kaçarken tabancayla ateş açması üzerine Mustafa K. omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheliler, kuyumcudan ziynet eşyası alamadan geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Eyüpsultanda kuyumcuya soygun girişimi

Haberin Devamı

'YARALININ BİLİNCİ YERİNDEYDİ'

Abdullah Aksoy, "Biz çalışıyorduk Bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda yandaki komşumuz olan kuyumcuya soygun için girmişler. Karşılık verince de ateş etmişler. Yaralanma olayı olmuş. Adamların arabayla kaçtığını gördüm. Koştuk yardım etmeye çalıştık ambulans çağırdık. Yaralının bilinci yerindeydi. Birisi arabaya binerken arkasından gördüm tanımıyorum kendisini. Araba hızlı şekilde gitti." dedi.

Eyüpsultanda kuyumcuya soygun girişimi

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli araç Kâğıthane'de durduruldu. B.Ö. ve Y.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpsultan#Kuyumcu Soygunu#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!