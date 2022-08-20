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Eyüpsultan'da kumar oynatılan kıraathaneye baskın

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#Eyüpsultan#Kıraathane#Kumar
Eyüpsultanda kumar oynatılan kıraathaneye baskın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 11:46

Eyüpsultan'da kumar oynatılan kıraathaneye baskın yapan polis, 16 kişiye toplam 29 bin 104 lira ceza yazdı. Ruhsatsız olan kıraathane mühürlenirken, sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine dün baskın düzenledi. İçeri giren polis ekipleri 16 kişinin yuvarlak masalar etrafında toplanıp oyun oynadığını görüldü.

Yapılan aramalarda sarı renkli pullar ve yazboz defteri ele geçirildi. 16 kişiye işlem yapan ekipler, kişi başı bin 819 lira, toplamda 29 bin 104 lira para cezası yazdı.

Kıraathane sahibi hakkında, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olduğu öğrenilen iş yeri ise zabıta ekipler tarafından mühürledi.

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#Eyüpsultan#Kıraathane#Kumar

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