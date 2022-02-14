Eyüpsultan'da kuafördeki kadınlara dehşeti yaşattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
‘Haram ettiği’ nafaka yaktı‘Haram ettiği’ nafaka yaktı#Nafaka
Quaresmadan çok konuşulan hareket Portekizde gündem olduQuaresma'dan çok konuşulan hareket! Portekiz'de gündem oldu#Ricardo Quaresma
Gıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağızGıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldıSon dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı#OGS
Ortalığı karıştıran darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...Ortalığı karıştıran darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...#RUSYA
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Hükümetlere uyarı: Bu kumarı oynamayın Çok daha ölümcül olabilir...Hükümetlere uyarı: Bu kumarı oynamayın! Çok daha ölümcül olabilir...#Koronavirüs
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
Fethi Sekinin şehit olduğu saldırıda istenen ceza belli oldu İfadeler dehşete düşürdüFethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda istenen ceza belli oldu! İfadeler dehşete düşürdü#Fethi Sekin
Tartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYETTartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYET#Anti Diyet
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke ettiİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke etti#İngiltere
Buse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildiBuse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildi!#Sevcan Orhan
Müptelanım kocacığımMüptelanım kocacığım!#Rasim Öztekin
HABERLERGündem Haberleri

Eyüpsultan'da kuafördeki kadınlara dehşeti yaşattı

#Eyüpsultan#İstanbul#Polis
Eyüpsultanda kuafördeki kadınlara dehşeti yaşattı

Eyüpsultan'da yüzü maskeli, kapüşonlu saldırgan, içerisinde saçlarını yaptıran kadınların olduğu kuaförü kurşun yağmuruna tuttu. Dükkana 5 kurşun isabet ederken içeridekiler büyük korku ve panik yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anları kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. Yüzü maskeli, kapüşonlu bir kişi içeride çalışanlar ve müşteriler varken kuaföre 5 el ateş etti. Saldırgan, olay yerinden kaçtı. Şans eseri olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Korku içinde dışarı çıkan kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Eyüpsultan Asayiş Büro ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın ateş ettiği anlar kameralara yansıdı.

"KENDİMİ SİPER ETTİM"

Kuaför sahibi Rabia Ece, "Ben on senedir kadın kuaförüyüm. Doğup büyümüş olduğum mahalledeyim. Bugüne kadar kimsenin bir şeyine zarar vermiş değilim. Burası bir kadın yeri. Kadınlara olan bir saldırı bu. Ben yalnız başına yaşayan, hayat mücadelesi veren bir kadınım. Ekmek teknem dün kurşunlandı. Şu an ne dükkanı toparlayacak halim var maddi olarak ne de kaybettiğim itibarımı toparlayacak halim var. Müşterilerimin geri gelmesi mümkün değil. Çok üzgünüm. Hiç kimsenin can güvenliği olmadığını gördük. Şaşırdık. 5 el ateş edildi. Ben kendimi müşterilerime siper ettim. Hiç kimsenin kılına zarar gelmesini istemedim. Çünkü burası benim ekmek teknem" dedi.

Haberin Devamı

"BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Ece, "Büyük ihtimalle polislerin de üzerine durmuş olduğu konu, içeri gelen bir müşterilerden birinin belalısı olabilir dediler. Kim olursa olsun bir kadın sonuçta ve burada 15 tane kadının hayatı söz konusuydu. Bunu yapanların bir an önce ortaya çıkmasını istiyorum. İnanın şu an dükkanımı açtım ama elim ayağım titriyor. Duracak halde çalışacak halde değilim. İtibarım da gitti. Kim neden yaptı bilmiyorum. Bir an önce gerekirse kadın kollarından da destek bekliyorum. En azından manevi olarak destek bekliyorum. Bu şartlarda ayakta durabilmem, bu mahallede çok zor. Kadına yönelik şiddet bitmiyor bitmeyecek. Bir an önce, canımızdan olmadan bunu yapan kişinin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpsultan#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi