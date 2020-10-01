Eyüpsultan’da koronavirüs denetimi

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA UYARI YAPILDI



Öte yandan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, iki yolcu otobüsünü durdurarak burada da vatandaşlara kurallara uymaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Ayrıca Kara, artık toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulamasının da hayata geçeceğini dile getirdi.

EYÜPSULTAN’IN BÜTÜN MAHALLELERİNDE DENETİM DEVAM EDİYOR



Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara denetimlere ilişkin, "Kovid-19 dolayısıyla alınan tedbirler artarak devam ediyor. Bütün Türkiye’de, İstanbul’da olduğu gibi Eyüpsultan’da da denetimlerimiz jandarma, polis, zabıtamız ve tarım tarafından devam ettiriliyor. Bu denetimlerimiz devam ederken gördüğümüz genellikle vatandaşlarımızın kurallara uymaya çalıştığıdır. Kurallara uyarken vatandaşlarımız sorumluluk bilincine sahip olduğunu da gösteriyor. Benim teşekkürüm, şükranım var. Fakat kurallara uymayan, bu konuda bilgi sahibi olmayan vatandaşları uyarmak bizim görevimizdir. Kasıtlı davranan veya kabahatler kanuna göre bu konularda aksaklık gösterenlere, işletmeler ve vatandaşlarımıza da idari tedbirler uygulamaktan çekinmiyoruz. Burada yeni bir uygulama olarak işletmelerimizde de ve toplu taşıma vasıtalarında da HES kodu uygulanacaktır. Şu an başlamıştır. Bu konuda da gerekli uygulamaları yapıyoruz. Denetimi bugün ben Eyüpsultan Meydanı’nda arkadaşlarımla, belediye yetkililerimizle, polisimizle birlikte yaparken aynı zamanda Eyüpsultan’ın bütün mahallerinde de denetim devam ediyor" dedi.