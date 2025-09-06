×
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü feci şekilde can verdi

#Eyüpsultan#Kaza#Otomobil Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 12:47

Yağışlı hava İstanbul’da trafiği felç etti. Beşiktaş’ta İETT otobüsü zincirleme kazaya yol açarken, Küçükçekmece’de bir başka otobüs bariyerlere çarptı. Eyüpsultan’daki kazada ise direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Eyüpsultanda korkunç kaza Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü feci şekilde can verdi

Kaza, saat 09.00 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Eyüpsultanda korkunç kaza Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü feci şekilde can verdi

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu keserek güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı.

Eyüpsultanda korkunç kaza Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü feci şekilde can verdi

OTOMOBİLİN MOTORU YOLA SAVRULDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede hurdaya dönen aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin motorunun ise kazadan sonra otomobilden ayrılarak yola savrulduğu görüldü. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

#Eyüpsultan#Kaza#Otomobil Kazası

