Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde Ã‡Ä±rÃ§Ä±r Maslak YokuÅŸu'nda yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, yokuÅŸ yukarÄ± Ã§Ä±kan kamyondan taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°SKÄ°'ye ait kÃ¼nkler dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yuvarlanarak kÃ¼nkler yoldaki 3 otomobile Ã§arpÄ±p maddi hasar oluÅŸturdu. O sÄ±rada yolda yÃ¼rÃ¼yen anne ile kÄ±zÄ±nÄ±n Ã§evredekilerin uyarÄ±sÄ±yla kÃ¼nklerin altÄ±nda kalmaktan son anda kurtulduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

"ANNE - KIZ GEÃ‡Ä°YORDU ALLAH KORUSUN BÄ°R ÅžEY OLABÄ°LÄ°RDÄ°"

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Metin Keskin, "GÃ¼n iÃ§eresinde Ã¶ÄŸle saatlerinde, kamyon tepeyi Ã§Ä±karken zaten yanlÄ±ÅŸ bir gÃ¼zergahtaydÄ± bagajÄ± aÃ§Ä±k kaldÄ±. RÃ¶garlar dÃ¼ÅŸÃ¼p aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru, iki tane rÃ¶gar Ã¼Ã§ tane araba pert oldu. AraÃ§larda bÃ¼yÃ¼k bir hasar oluÅŸtu. O sÄ±rada buradan anne kÄ±z geÃ§iyordu. Allah korusun bir ÅŸey olabilirdi. Son anda durdurduk. Durdurmasak onlara Ã§arpÄ±yordu. BÃ¶yle ÅŸeylere daha dikkat etmek gerekiyor." dedi.

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"FELAKET YANÄ° Ã–NLEMLERÄ°N ALINMASI LAZIMDI"

O sÄ±rada yoldan geÃ§en Arif Arslan ise, "Ben yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru iniyordum. Birden sesler gelmeye baÅŸladÄ± bir baktÄ±m siyah bir arabaya vurdu. TaÅŸÄ±n birisi buraya geldi, diÄŸeri Ã¶bÃ¼r tarafa gitti. Felaket yani, Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ± lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

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