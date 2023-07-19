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Eyüpsultan'da kedilere asitli saldırı... İstanbul Valiliği'nden açıklama: 1 gözaltı

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#Eyüpsultan#Kedi#Asitli Saldırı
Eyüpsultanda kedilere asitli saldırı... İstanbul Valiliğinden açıklama: 1 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 10:38

İstanbul'da Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde kedileri üzerlerine asit dökerek yaraladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kediye rastlanmıştır" denildi.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kedilerin asitle yakıldığı iddiası üzerine Eyüpsultan Asayiş Büro Ekiplerinin Piyer Loti Mezarlığ'nda inceleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemede mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kediye rastlanmıştır" denildi.

Eyüpsultanda kedilere asitli saldırı... İstanbul Valiliğinden açıklama: 1 gözaltı

Bölgede güvenlik kamerasının olmadığının belirtildiği açıklamada, polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K.'nin gözaltına alınıp, Eyüpsultan Polis Merkezine götürüldüğü belirtildi.

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Açıklamada, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüğü de vurgulandı. 

 

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#Eyüpsultan#Kedi#Asitli Saldırı