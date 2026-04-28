Eyüpsultan'da kazı çalışmalarında havan mermisi bulundu

#Eyüpsultan#Havan Mermisi#Doğal Gaz Çalışması
Eyüpsultanda kazı çalışmalarında havan mermisi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 22:32

Eyüpsultan’da doğal gaz çalışması için kazı yapan İGDAŞ ekipleri havan topu mermisi olduğu değerlendirilen bir mühimmat buldu. Olay yerine gelen polislerin incelemelerinin ardından mühimmat muhafaza altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta doğal gaz çalışması için kazı yapan İGDAŞ ekipleri havan topu mermisi olduğu değerlendirilen metal bir mühimmat buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi.

HAVAN TOPU MERMİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin çalışmalarında, bulunan mühimmatın havan topu mermisi olduğu tespit edildi. Sokakta alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde havan topu mermisi muhafaza altına alındı.

Eyüpsultanda kazı çalışmalarında havan mermisi bulundu

'BOMBAYA BENZER BİR HALİ VARMIŞ'

Mahallede yaşayan Çetin Uzun, "Burada doğal gaz çalışması yapılıyordu. Çalışma yapılırken arkadaşlar bir metal parçasına rastlıyorlar. Arkadaşlar bundan da şüpheleniyorlar bombaya benzer bir hali varmış dolayısıyla polis ekiplerine haber veriyorlar. Olay yerine ekipler geliyor, bunun eski zamandan kalma yaklaşık bir 100 yıl kadar eski tarihten kalma bir havan mermisine benzer bir patlayıcı olduğunu söylüyorlar. Bomba imha ekipleri geldi ve imha edip yanlarına alıp götürdüler" dedi.

#Eyüpsultan#Havan Mermisi#Doğal Gaz Çalışması

