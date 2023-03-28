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Eyüpsultan'da kaldırımda yürüyen kadın silahla yaralandı

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#Eyüpsultan#Silahlı Saldırı#Kadına Şiddet
Eyüpsultanda kaldırımda yürüyen kadın silahla yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 13:48

Eyüpsultan'da motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında, kaldırımda yürüyen kadın bacağından yaralandı. Saldırı güvenlik kamasına yansıdı.

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Eyüpsultan Cengiz Topel Caddesi'nde dün sabah saatlerinde yüzleri maskeli motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında, kaldırımda yürüyen E.D. isimli kadın bacağından yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı kadın ve saldırı sırasında bir otomobilin arkasına geçerek yara almadan kurtulan kişi, kendilerine zarar verecek kimse olmadığını söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 şüphelinin silahla ateş ettiği ve kaldırımda yürüyen kadının bacağından yaralandığı görülüyor.

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#Eyüpsultan#Silahlı Saldırı#Kadına Şiddet

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