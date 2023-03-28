Eyüpsultan'da kaldırımda yürüyen kadın silahla yaralandı

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Eyüpsultan Cengiz Topel Caddesi'nde dün sabah saatlerinde yüzleri maskeli motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında, kaldırımda yürüyen E.D. isimli kadın bacağından yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı kadın ve saldırı sırasında bir otomobilin arkasına geçerek yara almadan kurtulan kişi, kendilerine zarar verecek kimse olmadığını söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 şüphelinin silahla ateş ettiği ve kaldırımda yürüyen kadının bacağından yaralandığı görülüyor.