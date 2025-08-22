×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eyüpsultan’da kadın sürücüye saldıran kamyonet şoförü gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpsultan#Ali Yerlikaya#Cep Telefonu
Eyüpsultan’da kadın sürücüye saldıran kamyonet şoförü gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 20:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan’da bir kadın sürücünün önünü kesip saldıran şahsın yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Eyüpsultan'da meydana gelen olayda kamyonet şoförü S.Y., trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesti. Aracından inen şüpheli, hakaret ederek aracın üstüne çıkıp tekme attı. Kadın sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında kimliği tespit edilen S.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şüpheli şahıs, 'Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret' suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar. Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpsultan#Ali Yerlikaya#Cep Telefonu

BAKMADAN GEÇME!