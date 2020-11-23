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Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Eyüpsultan'da jandarmadan toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

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Eyüpsultan'da jandarmadan toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
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EYÜPSULTAN'da jandarma ekipleri şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında ekipler, 'HES' kodu uyguladığı koronavirüs temaslı bir kişiye ceza keserek sağlık ekiplerine teslim etti.

Eyüpsultanda jandarmadan toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Habipler Eski Edirne Asfaltı üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, toplu ulaşım araçlarındaki şoför ve yolculara 'HES' kodu sorgulaması yapıldı. Sorgulama sırasında karantinada olması gereken Kovid-19 temaslı bir kişi tespit edilerek 3 bin 180 TL para cezası kesildi. Uygulama noktasına çağırılan 112 ekipleri, kovid-19 temaslı kişiyi karantinada bulunması gereken evine götürdü.

 

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