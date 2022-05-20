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Eyüpsultan'da iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı

#Istanbul#Eyüpsultan#Kundaklama
Eyüpsultanda iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da bir iş yerini kundaklayan şüpheli Soner A. yakalandı.

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Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'nde bir market 15 Mayıs pazar günü kundaklanmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Soner A. olduğunu tespit etti.

Olaydan iki gün sonra, 17 Mayıs salı günü saat 20.40 sıralarında motosikletli bir sürücüsünün üzerinde silah olduğu ihbarı yapıldı. Yapılan araştırmada bu kişinin Soner A. olduğunu belirlendi. Polis, kundaklama şüphelisinin evini izlemeye aldı. Soner A. evine geldiğinde polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Soner A.'nın emniyet sorgusu sürüyor. 

 

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#Istanbul#Eyüpsultan#Kundaklama

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