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Eyüpsultan'da iğrenç olay: Durakta bekleyen kadını taciz etti! Otobüstekiler şüpheliyi darbetti

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#Eyüpsultan#Taciz#Darp
Eyüpsultanda iğrenç olay: Durakta bekleyen kadını taciz etti Otobüstekiler şüpheliyi darbetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 12:01

İstanbul Eyüpsultan'da durakta bekleyen bir kadını takip ederek sözlü tacizde bulunan ve arkasından aynı otobüse bindiği iddia edilen şüpheli, vatandaşlar tarafından darbedildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Göktürk-Alibeyköy seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde durağa gelen bir kadın, otobüs beklemeye başladı.

O sırada kadının yanına yaklaşan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sözlü tacizde bulundu. Daha sonra kadın otobüse bindi, adam da arkasından aynı otobüse bindi. Kadın, otobüstekilere adamın kendisini taciz ettiğini söyleyince ortalık karıştı.

TACİZ İDDİASINA DARP

Otobüstekiler, şüpheliyi darbetti ardından da polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Yaşananları ise otobüstekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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#Eyüpsultan#Taciz#Darp

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