Eyüpsultan'da hazır kahve paketinde uyuşturucu satan şüpheli böyle yakalandı

JANDARMA İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'da sokak sokak dolaşılarak uyuşturucu pazarlandığı bilgisini aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, uyuşturucu maddelerin M.Ç. isimli kişi tarafından piyasada sıkça tüketilen hazır kahve markası ile ambalajlanarak "Sade, ikisi bir arada, üçü bir arada" şifresiyle Eyüpsultan'da sokak sokak dolaşarak pazarladığını tespit etti. ARABANIN HER YERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Jandarma ekipleri, şüpheli M.Ç.'nin gece yarısı uyuşturucu dağıtımına çıktığı görerek operasyon için düğmeye bastı. Dedektör köpeği 'Avcı'nın desteğiyle gece yarısı düzenlenen baskında M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda aracın bagajı, torpidosu ve içerisinde hazır kahve paketlerine 2' şer gram halinde ambalajlanıp gizlenerek satışa hazır hale getirilmiş toplam 15 kilogram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca mermisi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Satmak için hazırladığı uyuşturucu maddeleri piyasaya süremeden yakalanan şüpheli M.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. M.Ç.'nin bağlantılı olduğu diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara