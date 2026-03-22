Eyüpsultan'da feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 08:08

Eyüpsultan, D-100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Eyüpsultan Otakçılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KBU 348 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bariyerlere çarpan otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

 

 

