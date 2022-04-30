Eyüpsultan'da feci kaza: Minibüs taksinin üstüne devrildi

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Kaza, Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde saat 09.10 sıralarında meydana geldi. Eyüpsultan istikametinden Alibeyköy istikametine doğru giden 34 M 3122 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle şoförü Ferhat Şalk'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki demir bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Minibüs, Hamdi Dorullu idaresindeki 34 TEE 72 plakalı taksiye çarparak, devrildi. 59 LJ 288 plakalı motosikletli de taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli Mevlüt Öztürk yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye, taksi şoförü Hamdi Dorullu'yu sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan taksici Hamdi Dorullu, minibüs şoförü Ferhat Şalk, motosikletli Mevlüt Öztürk ve minibüsteki bir yolcu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Kaza sonucu trafikte bir süre yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İki farklı kameraya yansıyan kazada minibüsün bariyerlere çıkarak karşı şeride geçmesi görünürken, bir başka güvenlik kamerasında ise, karşı şeride geçen minibüsün taksiye çarpması ve taksinin ardından gelen motosiklet sürücüsünün düşmesi yer alıyor. Görüntülerin devamında çevredekiler olay yerine koşuyor.

MİNİBÜSTEKİ YOLCU O ANLARI ANLATTI

Kazaya karışan minibüsün yolcusu Ramazan Koyuncu, "Eyüpsultan yönünden gelirken, teker bariyere çarpınca ters döndü. Ters dönünce, karşıdan gelen taksinin üstüne düştü. O sırada minibüste 6 kişi vardı. Kazada 4 kişi yaralandı. Motosikletli de taksiye arkadan çarpmış. Yani üç kazada bir anda oldu." dedi.