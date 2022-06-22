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Eyüpsultan'da eşine tecavüz ettiği iddia edilen kişiyi öldürdü

#İstanbul#Polis#Cinayet
Eyüpsultanda eşine tecavüz ettiği iddia edilen kişiyi öldürdü

Eyüpsultan'da eşinin "Bana 5 yıl önce tecavüz etti. Şimdi yine taciz ediyor" demesi üzerine evine çağırdığı Abdullah Koşar'ı (39) silahla başına ateş ederek öldüren Aslan İlhan (36) kayıplara karıştı. Koşar'ın cesedinin yanında "Namussuzluğun bedelidir" notu bırakıldığı görüldü. Polis, İlhan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, dün akşam saat 22.00'de Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre S. İlhan, eşi Aslan İlhan'a Abdullah Koşar isimli birinin 5 yıl önce kendisini tecavüz ettiğini ve 1 ay önce yine taciz etmeye başladığını söyledi. Aslan İlhan eşinin söyledikleri üzerine Abdullah Koşar'a karısının telefonundan mesaj atıp evlerine çağırdı. Aslan İlhan mesaj sonrası eve gelen Koşar'ı karısının gözü önünde tabancayla başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Koşar hayatını kaybederken, Aslan İlhan ise 'Namussuzluğun bedelidir' notunu bırakarak kaçtı.

Olayın S. İlhan'ın polise verdiği ifadesinde, "Abdullah Koşar 5 yıl önce bana tecavüz etti. Geçen ay tekrar mesaj atıp beni yanına çağırdı. Önce sesimi çıkarmadım ama bir hafta önce eşime durumu anlattım. Bunun üzerine eşim çok sinirlendi ve benim telefonumdan Abdullah'a mesaj atarak eve çağırdı. Olay benim gözümün önünde oldu. İlhan kaçtı, ben de o panikle kayınbiraderim Erdal'ın evine gittim" dedi.

Eyüpsultanda eşine tecavüz ettiği iddia edilen kişiyi öldürdü

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli İlhan Aslan'ın yakalanması için çalışıyor.

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#İstanbul#Polis#Cinayet

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