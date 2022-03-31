Eyüpsultan'da ele geçirildi: Piyasa değeri 250 bin TL

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Ekipleri, ilçedeki bir adreste sahte toz deterjan imalatı yaptığına yönelik ihbar aldı. Alınan ihbarı ivedilikle değerlendiren ekipler iş yeri çevresinde fiziki ve teknik inceleme gerçekleştirdi.

İŞ YERİNE BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından dün akşam saatlerinde adrese baskın gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen baskında polis ekipleri, içeride üretimi yapılan ve piyasaya sürülmeye hazır 25 ton sahte toz deterjanı ele geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 250 BİN TÜRK LİRASI

Piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjanın üzerlerinde markalanmış ambalajlara doldurulduğu ve üretiminde kullanılan kimyasalların olduğu görüldü. Bunun üzerine iş yerindeki 25 ton toz deterjan muhafaza edilmek üzere yedi emin deposuna kaldırıldı.

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Yaşanan baskınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.