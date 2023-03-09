Eyüpsultan’da dehşet anları! Demir çubukla saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığıldı

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Olay, 3 Şubat günü Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Taha O. ve sevgilisi Meral K. apartmanın içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taha O., demir çubuk ile Meral K.'ya saldırdı.

YAKALANDI

Saldırgan apartmandan kaçmaya çalışırken peşinden koşan kadın bir darbe daha alınca kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Meral K., 7 Mart tarihinde polis ekiplerine müracaat ederek Taha O.’dan şikayetçi oldu.

8 SUÇ KAYDI

Ekipler saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kasten yaralama, taksirle yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret-tehdit ve açıktan hırsızlık suçlarından emniyette 8 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.