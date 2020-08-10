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Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Eyüpsultan'da çöken üstte geçitteki çalışmalar gece de devam etti

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Eyüpsultan'da çöken üstte geçitteki çalışmalar gece de devam etti
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EYÜPSULTAN'da dün sabah saatlerinde çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışmaları gece de devam etti.

Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidi henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştü. Çökmenin ardından trafiğe kapatılan yol 18.00 sıralarında açıldı. Gece boyunca devam eden enkaz çalışmaları nedeniyle Alibeyköy istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Enkaz kaldırma ve yoldaki hasarı onarma çalışmaları devam ediyor.

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