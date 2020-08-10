Eyüpsultan'da çöken üstte geçitteki çalışmalar gece de devam etti

Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidi henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştü. Çökmenin ardından trafiğe kapatılan yol 18.00 sıralarında açıldı. Gece boyunca devam eden enkaz çalışmaları nedeniyle Alibeyköy istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Enkaz kaldırma ve yoldaki hasarı onarma çalışmaları devam ediyor.

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