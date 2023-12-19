Eyüpsultan’da can pazarı

Haberin Devamı

İstanbul Eyüpsultan’da Kuzey Marmara otoyolu Odayeri mevkisinde dün saat 04.00 sıralarında, Edirne istikametine seyir halinde olan Volkan Metro firmasına ait 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile plakası belirlenemeyen TIR çarpıştı. Kazadan önce TIR’ın bariyerlere çarparak kaza yaptığı, yolcu otobüsünün ise TIR’a çarptığı iddia edildi. Kazada otobüsün muavini Halil Atay (26) hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri direksiyon kabininde sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, otobüs şoförü uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

‘HİÇ FRENE BASMADI’

Otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, “Biz Ankara’dan Edirne’ye gidiyorduk. 10 dakika kadar önce dinlenme tesislerinde mola verdik. Daha sonra yola çıktık. 10-15 dakika sonra ağır patlama sesi gibi bir ses geldi. Yani otobüs hiç frene basmadı. Sonra zaten olan oldu. TIR bariyere vurmuş ve dışarı çıkmış ama ‘durun’ diye işaret vermiş. Diğer TIR’lar durmuşlar ama bizim otobüs durmamış. Ortadan girmiş TIR’a” dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.