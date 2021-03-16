Eyüpsultan'da belgesi olmayan hafriyat kamyonu şoförlerine ceza yağdı

Eyüpsultan, Kemerburgaz mevkiinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde hafriyat kamyonlarını durduran ekipler sürücülerin belgelerini kontrol etti. Ekipler, araçların muayenesine, kasalarında branda olup olmadığına ve uygun tonajda yük taşıyıp taşımadıklarına baktı. Toplamda 35 hafriyat kamyonu denetlendi ve eksikleri olan ve kurallara uymayan görülen 9 kamyon şoförüne toplamda 8 bin 35 lira ceza kesildi. "İZİN BELGESİ FOTOKOPİYMİŞ, ASLI GEREKİYORMUŞ"

Güzergah belgesi olmadığı için ceza kesilen sürücü Feyzi Turgut, "Ceza yazdılar. İzin belgesi fotokopiymiş, aslı gerekiyormuş. Onun için ceza yazdılar. Firmayı aradım, 'Aslı yok' diyor. Fotokopisi varmış. Ben bilmiyordum. Bize firmadan onu veriyorlar izin belgesi diye. Bir bilgim yok. 144 lira yazmışlar. Onu yetkililer düşünsün artık. Ben sadece şoförüm" dedi.

"GÜZERGAHTAN YAZDILAR AMA DÖNÜP ŞANTİYEYE GİDİCEKTİM"

Ceza kesilen bir başka sürücü ise, "Bir şey yok. Ne olduğunu anlayamadım zaten. Güzergâh belgem yokmuş ama ben nereye gidiyorum ki. Şantiyeye gidiyorum. Buradan yakıt alıp, yoluma devam edeceğim. Çatalca'ya gidiyorum. Ceza en fazla güzergahtan yazılacak ama ben bu tarafa doğru gitmiyorum yani. Bu yoldaydım doğru ama dönüp şantiyeye gidecektim" dedi.

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