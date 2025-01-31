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Eyüpsultan'da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü

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#Eyüpsultan#Aile #Fatma İnce
Eyüpsultanda aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 01:39

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir evde aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü.

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Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı apartmandan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde aynı aileden Fatma İnce (71), Mehmet Yenigün (43), Aysun Yenigün (42) ve Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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#Eyüpsultan#Aile#Fatma İnce

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