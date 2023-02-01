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İnanılmaz anlar! Eyüpsultan’da ayağı takılıp düşen kadın ölümden döndü

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#İSTANBUL#Eyüpsultan#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 10:33

İstanbul Eyüpsultan’da kaldırımda yürürken ayağı takılarak yere düşen kadın, seyir halindeki yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi’nde meydana geldi. Elinde çocuk bisikleti ile kaldırımda yürüyen bir kadının, yürürken ayağı takıldı, yola düştü. Bu sırada seyir halindeki minibüse çarpan kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden çevredekiler, kadının yardımına koştu. Hafif şekilde yaralanan kadın, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnanılmaz anlar Eyüpsultan’da ayağı takılıp düşen kadın ölümden döndü

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının elinde çocuk bisikleti ile kaldırımda yürüdüğü, ayağının takıldığı ve yola düşerek seyir halindeki minibüse çarptığı görülüyor. Çevredekilerin kadının yardımına koştuğu anlar da kameraya yansıyor.

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İnanılmaz anlar Eyüpsultan’da ayağı takılıp düşen kadın ölümden döndü

 

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#İSTANBUL#Eyüpsultan#Trafik

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