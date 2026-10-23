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Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi

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#İstanbul#Eyüpsultan#Riskli Bina
Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 01:37

İstanbul Eyüpsultan’da 5 katlı binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine vatandaşlar tahliye edildi. Çalışma sonrası zabıta ekipleri tedbir amaçlı binayı mühürledi.

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Olay, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binada oturan vatandaşlar kolonlardan ses gelmesi ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi

Olay yerine gelen belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi.

Binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerle kapatılırken binanın yıkım tarihine ise yapılacak detaylı incelemeler sonucunda karar verileceği öğrenildi.

Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi

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#İstanbul#Eyüpsultan#Riskli Bina

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