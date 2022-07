Eyüpsultan’da 41 açılış

Haberin Devamı

Cuma namazını Eyüpsultan Camisi’nde kılan Erdoğan, daha sonra Eyüp Sultan Camisi avlusuna kurulan tören alanında, Eyüpsultan’da gerçekleştirilen 41 hizmetin açılışını yaptı. Erdoğan törende özetle şunları söyledi:

İSTANBUL KENDİNE İHANET EDENLERİ TARİHE GÖMER

“Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz işte bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Tabii bu öyle herkese nasip olacak bir paye, bir şeref değildir. Bunun için emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı işte bu anlayışla yapılabilecek bir vazifedir. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini biz sizlere bırakıyoruz. İstanbul kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir.

DAHA GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUM

Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmek için çalışırken, diğer yandan vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek tedbirleri aldık, alıyoruz. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her kesimin gelirlerinde yaptığımız artışlarla insanımızın omuzlarına binen hayat pahalılığı yükünü azaltıyoruz. Bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten bir kısmı da fırsatçılıktan kaynaklanan dengesiz fiyatlamalar yavaş yavaş durulmaya, yerli yerine oturmaya başladı. Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Milletimizin geleceğine balta vuran bu gözü doymazların hesaplarını ellerini tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye’yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmış, asırlık hizmetlerle buluşturmuşsak inşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum. Bizim en büyük aşkımız, en büyük gururumuz olan İstanbul’un bu büyük mücadelemizde de hep yanımızda olacağından şüphe duymuyorum.

BİLİN Kİ HAZIM SORUNU VARDIR

Aynı şekilde Boğazlar’ın üzerine birer gerdanlık gibi dizdiğimiz köprülere, altından geçirdiğimiz tünellere, Marmara Bölgemizi çepeçevre saran yollara bakıp da sadece beton ve demir görenin idraki kapanmış demektir. Bu eserler birer medeniyet meydan okumasıdır. Bu eserlerin her biri şehit kanlarıyla yoğrularak vatan haline getirilmiş şu toprakların ebedi sahibi olduğumuzu gösteren birer tapudur, birer belgedir. Bu eserlerin her biri maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşümüzün birer işaretidir. Birer mihenk taşıdır. Her kim Ayasofya’sından Eyüpsultan’ına, köprülerinden barajlarına, kütüphanesi ve diğer birimleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden eğitim ve sağlık yatırımlarına kadar ülkemizin değerlerine saldırıyorsa bilin ki bir hazım sorunu vardır. Bu hazımsızlığı biz Gezi olaylarında, İstanbul sokaklarını pisleten, ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazılarında gördük. Bu hazımsızlığı biz FETO’sundan PKK’sına, tüm örgütlere verilen destekle terörle mücadelemizin her aşamasında gördük. Bu hazımsızlığı biz, 12 Eylül’de olduğu gibi darbeler tamamlandığında ‘Bizim çocuklar başardı’ diye atılan sevinç naralarında 15 Temmuz gibi girişimler akamete uğratıldığında yaşanan hayal kırıklıklarında gördük. Bu hazımsızlığı biz her yolu denedikleri halde ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremedikleri bir dönemde kendi canlarının derdine düşenlerin şaşkınlıklarında gördük.

6’LI MASA KURMUŞLAR



ERDOĞAN “Şimdi bir 6’lı masa kurmuşlar. Masanın altındakiyle beraber yedi” diyerek şöyle devam etti: “İnşallah cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü olan 2023’te milli iradenin üstünlüğü büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Şu anda karşımda hanım kardeşlerimi görüyorum. Gençleri görüyorum. Ana kademeyi görüyorum. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselterek bu kutlu yürüyüşü menziline ulaştıracağız. Eyüpsultan’ın yanımızda olması bizi daha da güçlü kılacaktır. Şimdi 2023’e kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gece gündüz dolaşmaya var mıyız? İnşallah 2023’ün zaferi sadece ülkemiz için değil tüm dünyaya bir mesaj olacaktır.”