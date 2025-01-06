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Eyüpsultan'da 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi! 3 kişi tutuklandı

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#Eyüpsultan#Uyuşturucu#Operasyon
Eyüpsultanda 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 10:34

İstanbul Eyüpsultan'da iki ayrı noktaya yapılan operasyonda 30 bin ekstazi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkartıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede uyuşturucu madde ticaretinin artması üzerine çalışma başlattı. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan jandarma ekipleri, geçtiğimiz günlerde operasyon için harekete geçti. Göktürk-Arnavutköy istikametinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada 20 bin ekstazi hap ele geçirildi. Olayda araç sürücüsü gözaltına alındı.

30 BİN EKSTAZİ HAP ELE GEÇİRİLDİ

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde ise boş binada yapılan aramada 10 bin ekstazi hap ele geçirildi. Operasyon sırasında uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 30 bin ekstazi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkartıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

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#Eyüpsultan#Uyuşturucu#Operasyon

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