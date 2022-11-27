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Eyüpsultan'da 10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı

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#İstanbul#Polis#Köpek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 09:22

İstanbul Eyüpsultan'da okula giden 10 yaşındaki çocuğa, pitbull saldırdı. Çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 23 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında Ali Çoban, Gençosman Caddesi'nde yürüdüğü sırada, sahibinin ağızlıksız gezdirdi pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yoldan geçenler, çocuğun yardımına koştu. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu kovalamaya başladı.

KÖPEĞE ÇELME TAKARAK DURDURDU

Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu. Vatandaşlar, köpeği sımsıkı tutarken, küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

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Yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği köpeğin ilk olarak caddeden geçen araçlara saldırmaya çalıştığı, daha sonra okula giden çocuğa saldırdığı, çevredekilerin yardımıyla çocuğun kurtulduğu yer alıyor.

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#İstanbul#Polis#Köpek

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