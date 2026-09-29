Eyüpsultan Camii'ndeki kavgada havaya ateş açılmıştı! İfadeleri ortaya çıktı: 'Bir anda yüzüme tükürmeye başladı'

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Eyüpsultan Camii'nde yatsı namazı sırasında yan yana namaz kılan Alper M.Ç. ile Servet A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alper M.Ç., ruhsatlı silahını çıkararak havaya 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

"BİR ANDA YÜZÜME TÜKÜRMEYE BAŞLADI"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Medikal satış işi yaptığı öğrenilen Alper M.Ç.'nin ifadesinde, namaz kılmak için gittiği camide yanında namaz kılan ve daha önce tanımadığını belirttiği kişinin bir anda yüzüne tükürmeye başladığını söylediği öğrenildi. Alper M.Ç.'nin ifadesinde, önce ne olduğunu anlayamadığını belirterek, “Bana sen kafirsin diyerek saldırdı. Onu korkutmak için ruhsatlı silahı çekerek havaya ateş açtım.” dediği belirtildi.

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NAMAZ KILMA ŞEKLİNİ BEĞENMEMİŞ

Servet A.'nın ise ifadesinde, yanında namaz kılan kişinin namaz kılma şeklini beğenmediğini ve bu nedenle onunla tartıştığını anlattığı öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.