Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı

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Ankara Adliyesindeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Özmen'in de bulunduğu 17 şüphelinin, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından, diğer 12 şüpheli ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.