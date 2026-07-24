Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli şahıs tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut’un da yer aldığı toplam 3 şüpheli mevcutlu olarak başsavcılığımıza getirilmiş, 3 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sevk edilen şüphelilerden Hasan Karabulut dahil 2 şüpheli hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir" denildi.