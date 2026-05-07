Eyüpspor Başkanı’na tahliye

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘bahis’ iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 10 Kasım 2025’te tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Murat Özkaya’nın sahibi olduğu ‘Metal Filo Hizmetleri Otomotiv A.Ş., Metal Auto Motorlu Araçlar A.Ş., Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD ŞTİ, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD ŞTİ, Easy Drive Filo A.Ş, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık A.Ş., Metal Havacılık A.Ş. ve Eyüpspor’a, TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Murat Özkaya’nın ‘ev hapsi’ adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya yaklaşık 6 aydır cezaevindeydi.

