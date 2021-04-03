Eyüp Sultan’da defineci talanı

İstanbul'un en eski mezarlıklarından Eyüp Sultan, tarihi boyunca mezar soyguncularının hedefindeydi. Ancak son günlerde soygun vakaları hızla arttı. Soyguncular tarihi mezarların altını oydu, taşlarını kırdı, bazı taşları da yerlerinden sökerek götürdü.

SORUMLULUK KİMİN?

2017 yılında Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Tarihi Merkez Projesi (ESTAM) kapsamında, mezarlıktaki hasar görmüş türbe, hazire ve kabir yerlerinin onarılması kararı aldı. Ancak bugüne kadar herhangi bir onarım yapılmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi tarihi mezarlıkların kendi sorumluluklarında olmadığını iddia ediyor.

Mezarlığın hemen yanında işyeri bulunan Fatih Kocabıyık da mezar soyguncularından şikâyetçi. Kocabıyık yaşananları, “Defineciler gece geliyor, burayı altüst edip gidiyor. Polisler yakalarsa gözaltına alıyor ama serbest kalıyorlar. Serbest kalır kalmaz da yine mezarlığa geliyorlar. Göz göre göre tarih kaybolup gidiyor” diye anlattı. Bir başka esnaf da “Mezarlıkta kamera yok. Yeterli sayıda güvenlik yok. İsteyen istediği gibi girip çıkıyor. Kimsenin bir şey sorduğu da yok” dedi.

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