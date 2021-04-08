Eyüp Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Eyüp'ün ve mahallelerinin Posta Kodları

Türkiye'de posta kodları beş haneli numaralar ile oluşmaktadır. Bu posta kodlarının içerisine herhangi bir sembol veya harf konulması yasaktır.

Eyüp Posta Kodu Kaçtır?

Eyüp İstanbul'da bulunan ilçelerden birisidir. Eyüp ilçesi iki yakadan biri olan Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Eyüp İstanbul'un tarihi mekanlar arasında en gözde olan ilçesidir. Turistlerin en gözde, en rağbet gösterdiği ilçelerden biridir. Eyüp ilçesinin posta kodu 34060'tır.

İstanbul'un İlçesi Eyüp'ün ve Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un Eyüp ilçesinin posta kodu 34060'tır. Eyüp ilçesi İstanbul'un tarihi mekan olarak en çeşitli ilçesidir. Hem tarihi hem kültürel bir miras taşımaktadır. Bu ilçelerin mahallelerinin posta kodları şu şekildedir:

Alibeyköymerkez Mahallesi: 34060

Emniyettepe Mahallesi: 34060

Güzeltepe Mahallesi: 34060

Akşemsettin Mahallesi: 34070

Çırçır Mahallesi: 34070

Defterdar Mahallesi: 34050

Eyüpmerkez Mahallesi: 34050

İslambey Mahallesi: 34050

Nişanca Mahallesi: 34050

Sakarya Mahallesi: 34050

Silahtarağa Mahallesi: 34050

Göktürk Mahallesi: 34077

Mimarsinan Mahallesi: 34075

Mithatpaşa Mahallesi: 34075

Akpınar Mahallesi: 34076

Çiftalan Mahallesi: 34076

Işıklarkısırmandıra Mahallesi: 34076

İhsaniye Mahallesi: 34076

Odayeri Mahallesi: 34076

Pirinçci Mahallesi: 34076

Yukarıağaçlı Mahallesi: 34076

Düğmeciler Mahallesi: 34055

Ramicuma Mahallesi: 34055

Ramiyeni Mahallesi: 34055

Topçular Mahallesi: 34055

Esentepe Mahallesi: 34065

Karadolap Mahallesi: 34065

Yeşilpınar Mahallesi: 34065

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