Eyüp Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Eyüp'ün ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu bir yerden bir yere bir şey gönderirken gerekli olan kısa adres şeklidir. Elektronik olarak konum bildirme konusunda en önemli ayrıntıdır. Eyüp posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Eyüp'ün ve mahallelerinin posta kodları nedir? İşte, tüm detaylar.
Türkiye'de posta kodları beş haneli numaralar ile oluşmaktadır. Bu posta kodlarının içerisine herhangi bir sembol veya harf konulması yasaktır.
Eyüp Posta Kodu Kaçtır?
Eyüp İstanbul'da bulunan ilçelerden birisidir. Eyüp ilçesi iki yakadan biri olan Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Eyüp İstanbul'un tarihi mekanlar arasında en gözde olan ilçesidir. Turistlerin en gözde, en rağbet gösterdiği ilçelerden biridir. Eyüp ilçesinin posta kodu 34060'tır.
İstanbul'un İlçesi Eyüp'ün ve Mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul'un Eyüp ilçesinin posta kodu 34060'tır. Eyüp ilçesi İstanbul'un tarihi mekan olarak en çeşitli ilçesidir. Hem tarihi hem kültürel bir miras taşımaktadır. Bu ilçelerin mahallelerinin posta kodları şu şekildedir:
Alibeyköymerkez Mahallesi: 34060
Emniyettepe Mahallesi: 34060
Güzeltepe Mahallesi: 34060
Akşemsettin Mahallesi: 34070
Çırçır Mahallesi: 34070
Defterdar Mahallesi: 34050
Eyüpmerkez Mahallesi: 34050
İslambey Mahallesi: 34050
Nişanca Mahallesi: 34050
Sakarya Mahallesi: 34050
Silahtarağa Mahallesi: 34050
Göktürk Mahallesi: 34077
Mimarsinan Mahallesi: 34075
Mithatpaşa Mahallesi: 34075
Akpınar Mahallesi: 34076
Çiftalan Mahallesi: 34076
Işıklarkısırmandıra Mahallesi: 34076
İhsaniye Mahallesi: 34076
Odayeri Mahallesi: 34076
Pirinçci Mahallesi: 34076
Yukarıağaçlı Mahallesi: 34076
Düğmeciler Mahallesi: 34055
Ramicuma Mahallesi: 34055
Ramiyeni Mahallesi: 34055
Topçular Mahallesi: 34055
Esentepe Mahallesi: 34065
Karadolap Mahallesi: 34065
Yeşilpınar Mahallesi: 34065
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