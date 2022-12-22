EYT’de tatil tartışması

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TBMM Genel Kurul’da önceki gün AK Parti’nin 27, 28 ve 29 Aralık’ta Genel Kurul’un toplanmamasına yönelik teklifinin kabul edilmesi tartışma yarattı. Muhalefetin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) teklifinin yeni yıl gelmeden görüşülmesi yönünde itiraz ettiği tartışma, Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

Özgür Özel (CHP Grup Başkanvekili): EYT’liler ne oldu? Söz verdiniz, ‘2022 bitmeden Meclis’ten geçecek’ diye. EYT’lileri boynu bükük bırakıp yılbaşı gecesi yeni yıla mutlulukla gireceklerine endişeyle, tedirginlikle girmelerini sağlayacak bir grup önerisi getirmişsiniz. ‘Şimdi getireceğiz’ dediniz ama 2022 bitiyor, yapmadan gidiyorsunuz.

Garo Paylan (HDP Diyarbakır): EYT’yi çıkarıyor musunuz?

Ali Mahir Başarır (CHP Mersin): EYT’yi kafadan çıkarmışlar.

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SON AŞAMAYA GELDİ

Yılmaz Tunç (AK Parti Grup Başkanvekili): EYT ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun teklifine dönüşmek üzere. İnşallah, burada hep beraber EYT problemini, o kronik sorunu da çok yakın zamanda çözeceğiz.

Özgür Özel: Nasıl? Sene içinde olması gerekir. AK Parti grup önerisinde ‘15 maddelik torba kanunu bitirirsek gelecek hafta çalışmayıp Noel tatiline gidiyor’ diyor.

Recep Özel (AK Parti Isparta): Ne Noel tatili ya.

NİYE BEKLİYORSUNUZ?

Erhan Usta (İYİ Parti Grup Başkanvekili): 4.8 milyon insan buradan gelecek bir haberi bekliyor. EYT kanunu gelecekse gelsin, EYT’yi burada görüşelim; ara filan da vermeyelim, millet bunu bekliyor bizden. Yani ara vermenin zamanı mı şimdi?

FORMÜLLER MASADA

Normal şartlarda yılda ortalama 378 bin kişi emekli olurken, EYT sonrası ilk yıl toplam 2 milyon kişi, izleyen yıllarda ise yıllık 1.5 milyon kişinin emekli olması öngörülüyor. Halen 14 milyona yaklaşan emekli sayısı1 yılda 16 milyonu, 5 yıl içinde ise 22 milyonu aşacak. EYT sonrası ilk yılki kıdem tazminatı yükü 500 milyar TL olarak hesaplanıyor. Bu nedenle işverenlere kredi sağlanacağı da açıklandı. Bu maliyetler nedeniyle, hükümetinyaş sınırlaması getirmek istediği vurgulanıyor. Ardından hızla düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.