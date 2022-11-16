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EYT'de flaş gelişme! Ocak ayı sözü

Güncelleme Tarihi:

#EYT Son Durum#Devlet Bahçeli EYT#EYT Platformu Meclis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 20:47

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu üyeleri bugün TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldiler. Görüşme sonrası Kanal D Haber'e açıklamalarda bulunan platform üyeleri, "Taleplerimizi tekrar dillendirdik, durum değerlendirmesi yaptık. Aralık ayında konunun meclise geleceğini ve Ocak ayında da kesinleşeceğinin garantisini aldık." ifadelerini kullandılar.

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EYT'lilerin meclis turu sürerken, EYP Platformu üyeleri bugün TBMM'deki MHP Grup Toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kapısını çaldı.

Grup toplantısı sonrası Bahçeli ile görüşen EYP Platformu Başkanı Mehmet Ali Çelik, görüşme sonrası Kanal D Ana Haber'e açıklamalarda bulundu. Çelik, "Devlet Bey bize, toplantı sonrasında özel vakit ayırarak bu sorunun çözümü noktasında elinden geleni ortaya koydu ve bu sorunun çözüleceğini net bir şekilde ifade etti. 'Önümüzdeki günlerde bunu hep beraber açıklayacağız' dedi.

İzmir EYT Platformu Başkanı Doğan Türker de, "Aralık ayında konunun meclise geleceğini ve Ocak ayında da kesinleşeceğinin garantisini aldık." ifadelerini kullandı.

EYTde flaş gelişme Ocak ayı sözü

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GRUP TOPLANTISINDA EYT AÇIKLAMASI: SIRASIYLA HAYATA GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ

Bugünkü grup toplantısında EYT'lilere ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm mesajı verdi. Bahçeli, "Emeklilikte yaşa takılanlarla, sözleşmeli çalışan vatandaşlarımızın lehine mühim kazanımlar sağlayacak kanuni düzenlemeleri de, inşallah sırasıyla hayata geçirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Platform üyeleri Bahçeli ile görüşmeleri sonrası, AK Parti ve MHP'li grup başkan vekilleri ile görüştü. Görüşmede, EYT'lilere bağlanacak maaşın alt sınırı için talepler iletildi. Eskişehir EYT Platformu Başkanı Kadir Arıkoğlu, "Şu an emekli olacak arkadaşların büyük bir bölümü en düşük emekli maaşı kapsamına bağlanacağı için, 'en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirerek tolere etmek daha bir mümkün olabilir' dedik, sağ olsun grup başkanvekillerimiz de notlarını aldılar." diye konuştu.

Şimdi gözler, Çalışma Bakanlığı'nın haftalar içerisinde meclise göndereceği EYT teklifinde.

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#EYT Son Durum#Devlet Bahçeli EYT#EYT Platformu Meclis

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