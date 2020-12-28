‘EYT sorunu siyasi tercih’

KEMAL Kılıçdaroğlu dün Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara EYT Federasyonu temsilcileriyle video konferansta buluştu. Çözüm önerilerini anlatan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

O GÜNAHA ORTAK OLMADIK

“Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası parlamentoya gediğinde ben milletvekili değildim. Daha sonra AK Parti parlamentoya getirdi ve şartları biraz daha ağırlaştırdı. Biz ısrarla mücadele ettik. Fakat sendikaların çok fazla sesi çıkmadı. Biz o günaha ortak olmamak için Sosyal Güvenlik Yasası görüşülürken CHP olarak salonu terk ettik. Hiç kimse de CHP salonu terk etti, bir haksızlık var demedi, tam tersine niye Meclis’ten kaçıyorsunuz dedi. Oysa biz yapılan haksızlığa ortak olmak istemedik. O düzenlenen yasa, birincisi prim ödeme gün sayınızı arttırdı, ikincisi her bir emeklinin aylığı 1000’er lira daha düşük oldu. Kimsenin de haberi olmadı. Bunu da bu topluma reform diye sattılar.

ÖZEL DÜZENLEME YAPILABİLİR

Yeni sigortalı olanlar veya yasa çıktıktan sonra ilk kez sigortalı olanları ayrı tutuyorum ama sizler gibi yaşınız dolduğu halde emekli olamayanlar için özel düzenleme yapılabilir. Bu beşli çeteye ödedikleri faizleri bile Türk lirasına çevirseniz sizin değil, sizden sonraki üç kuşağın masrafını karşılayabilirsiniz.”

‘ASGARİ ÜCRET NET 3100 TL OLMALI’

KILIÇDAROĞLU asgari ücret tartışmalarına da değinerek şunları söyledi: “Asgari ücret oldu ortalama ücret. İnsanların yüzde 60’ı asgari ücret alıyor. Asgari ücretle evini nasıl geçindirecek, hayatını nasıl sürdürecek? Bazen bireysel olarak eleştiri yapıyoruz ama kitlesel olarak yaptığımız eleştirinin gereğini yapmıyoruz. Bir siyasi partiye odaklanıyoruz ve ona bağlanıyoruz, o ne derse doğru kabul ediyoruz, arkasından gidiyoruz ve eve geldiğimizde de farklı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Buzdolabını açıyoruz içi boş. Asgari ücret; vergisiz net 3 bin 100 TL olmalıdır.”