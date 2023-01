EYT Meclis’e geliyor

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

MUHALEFETE DAVET



“Kabine toplantımızın ardından EYT’li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Arifiye’de yeni nesil Fırtına Obüslerinin teslim törenine katıldık. Tabii bu Fırtına Obüsleri dosta güven, düşmana korku, dehşet. Hatırlarsanız Arifiye’deki fabrika, muhalefetin satıldı diye diline doladığı binbir yalan ve iftirayı sıraladığı yerdir. Umarız bu yalanları söyleyenlerin yüzleri biraz olsun kızarmıştır. Cuma günü İstanbul’da, Rami Kışlamız, İstanbul’un Millet Kütüphanesi olacak. İstanbul’un en büyük, Avrupa’nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden ayağa kalkıyor. O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Tüm muhalefeti cuma günkü açılışa davet ediyorum.



ŞİDDETİ KINIYORUZ



Brezilya’da yaşanan son hadiselerle ilgili endişelerimizi dile getirmek istiyoruz. Brezilya’da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula’ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis’in, Devlet Başkanlığı Sarayı’nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz. Sayın Lula’ya yönelik şiddet olaylarını kınıyoruz. Brezilya halkının iradesine saygımızı tekrar ifade ediyoruz. Küresel ve bölgesel meselelerdeki olumlu katkılarımızı artırarak sürdürecek, barış ve iş birliği kapılarını sonuna kadar zorlayacağız. Cari fazla hedefimize ulaşmak için enerji başta olmak üzere her alandaki hedeflerimizi kullanacağız.



ENFLASYON AŞAĞIYA DÜŞECEK



31.2 milyonluk istihdamla ekonomi programımızın başarısını ispatladık. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64.27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz. Mali disiplinden taviz vermedik. Borsa İstanbul uluslararası düzeyde en yüksek değer artışı sağlayan piyasalar arasına girdi. Enflasyonda yüzde 20 rakamlarını yakalayacağımız bir program uygulayacağız. Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarını yıl sonuna kadar uzatıyoruz. Tüm kesimleri finansal olarak destekleyeceğiz. Her kesimden vatandaşımızı konut sahibi yapmak için kredi imkanları sunmaya devam edeceğiz. Ülkemizin vizyon projesi Togg’u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz. Milli gelirimizdeki her artışı 85 milyonun tamamına yansıtacak bir ekonomi yönetimiyle ile ülkemizi cumhuriyetimizin yeni yüzyılına hazırlayacağız. Bu yıl ekonomide yıllık ortalama 1 milyon istihdam artışıyla yolumuza devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

OTOYOL VE KÖPRÜLERE YIL BOYUNCA ZAM YOK

Haberin Devamı

Bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Büyük bölümü kamu-özel ortaklığı modeliyle hayata geçen projelerimiz, daha proje aşamasındayken engellenmeye çalışıldı. ‘Nurettin senden para çıkmayacak rahat ol’ Halbuki bu projeyle, birçok projeyi hayata geçirme fırsatı bulduk. Projelerin milli gelirimize yaklaşık, Osman Gazi Köprüsü’nün 10 milyar dolar, İzmir Otoyolu’nun 29 milyar dolar, Yavuz Selim Köprüsü’nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli’nin 7 milyar, İstanbul Havalimanı’nın 8 milyar dolar katkısı olmuştur. Kamu-Özel yatırımlarla, gelecek sene denge sağlanacak.