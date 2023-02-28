EYT görüşmeleri tamamlandı! Gözler TBMM'de...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerinde, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen görüşmeler tamamlandı.

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TURAN'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT ilgili düzenlemeyi tüm partilerin olumlu katkısıyla bu akşam yasalaştırmayı ümit ettiklerini ifade etti. Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'ın açıklamaları şöyle: Uzun bir aradan sonra bugün Meclisimizi açma imkanı bulabildik. Bugün uzun zamandan beri üzerinde çalıştığımız, ilk etapta yaklaşık 2,5 milyon, toplamda 5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren EYT düzenlemesine başlamayı planlıyoruz. Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla süreleri makul ve dengeli kullanarak bu akşam yasalaştırmayı ümit ediyoruz ancak bu süre konusunda uzlaşı olmazsa yarın ya da öbür gün yasalaştırmayı hedefliyoruz; ümidimiz, niyetimiz bu akşam mutlaka bu kanunun yasalaşması şeklinde."

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TEKLİFİN BU HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.