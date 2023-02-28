Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

EYT görüşmeleri tamamlandı! Gözler TBMM'de...

Güncelleme Tarihi:

#EYT Son Durum#EYT TBMM#EYT Meclis Görüşmeleri
EYT görüşmeleri tamamlandı Gözler TBMMde...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 23:48

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmeleri tamamlandı. EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi.

Haberin Devamı

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerinde, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen görüşmeler tamamlandı.

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TURAN'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT ilgili düzenlemeyi tüm partilerin olumlu katkısıyla bu akşam yasalaştırmayı ümit ettiklerini ifade etti. Turan'ın açıklamaları şu şekilde: 

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'ın açıklamaları şöyle: Uzun bir aradan sonra bugün Meclisimizi açma imkanı bulabildik. Bugün uzun zamandan beri üzerinde çalıştığımız, ilk etapta yaklaşık 2,5 milyon, toplamda 5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren EYT düzenlemesine başlamayı planlıyoruz. Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla süreleri makul ve dengeli kullanarak bu akşam yasalaştırmayı ümit ediyoruz ancak bu süre konusunda uzlaşı olmazsa yarın ya da öbür gün yasalaştırmayı hedefliyoruz; ümidimiz, niyetimiz bu akşam mutlaka bu kanunun yasalaşması şeklinde."

Haberin Devamı

TEKLİFİN BU HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#EYT Son Durum#EYT TBMM#EYT Meclis Görüşmeleri

BAKMADAN GEÇME!

CIAin belgeleri bile açıklanıyor, onlarınkiler açıklanmıyor Dünyayı ayağa kaldıran raporun arkasındaki ekip Z Division

CIA'in belgeleri bile açıklanıyor, onlarınkiler açıklanmıyor! Dünyayı ayağa kaldıran raporun arkasındaki ekip Z Division

#COVID-19
Türkiyenin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir Bu belgeleri mutlaka isteyin

Türkiye'nin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir? 'Bu belgeleri mutlaka isteyin'

#Deprem
Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı