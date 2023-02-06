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EYT bugün Kabine’de

Güncelleme Tarihi:

#EYT#Kabine#Toplantı
EYT bugün Kabine’de
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında, EYT düzenlemesi, taşerona kadro, vergi affı ve kamu işçilerine yapılacak zam ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreci masada olacak.

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Kabine Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ilk gündem maddesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve bu hafta Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşması beklenen EYT düzenlemesi olacak. Düzenlemeye ilişkin kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazların görüşülmesi bekleniyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesine ilişkin çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, 700 binden fazla kamu işçisinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranları da gündeme gelecek. Çalışma hayatına ilişkin başlıklarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bakanları bilgilendirmesi bekleniyor.
Toplantıda, İsveç’te Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırıya yönelik atılacak adımlar ile bu çerçevede İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurularına karşı izlenecek tutum ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşında son gelişmeler ile Suriye ile başlatılan diyalog süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yurtiçi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen terör operasyonları, seçim hazırlıkları ve 7. yargı paketi Kabine’nin gündemine gelecek.

 

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#EYT#Kabine#Toplantı

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