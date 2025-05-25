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Eymir Gölü’nden bedava... ODTÜ’de su sebil

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#ODTÜ#Ahmet Yozgatlıgil#Eymir Gölü
Eymir Gölü’nden bedava... ODTÜ’de su sebil
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 07:00

ODTÜ’de kampusa yerleştirilen sebillerle Eymir Gölü’nden gelen suyu öğrenciler ücretsiz içmeye başladı. Böylelikle her yıl 10 milyonlarca pet şişe kullanımı azalacak...

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ‘Kaynak ODTÜ’ projesiyle kampusta plastik kullanımını en az seviyeye indirmeyi hedefliyor. Eymir Gölü’nden gelen su, arıtılarak kampusun birçok noktasına konan içme suyu sebillerine aktarılıyor. Bina içlerindeki sebiller su makinelerinden oluşurken, kampusun çeşitli noktalarında çok sayıda açık hava sebili yapımı da hedefleniyor.

Eymir Gölü’nden bedava... ODTÜ’de su sebil

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, “Öğrencilerimize temiz ve ücretsiz içme suyu sağlarken hem tasarruf etmelerini sağlıyoruz hem de sürdürülebilirlik adına önemli bir adım atmış oluyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Yaptığımız hesaba göre bir öğrenci 4 yıl boyunca 2 bin 500 litre su tüketiyor. Bu da 5 bin pet şişe eder. Yani bu kampusta her yıl milyonlarca pet şise kullanılıyor. Toplamda yaklaşık 24 bin öğrencimiz olduğu düşünülürse  kampusumuzda her yıl 10 milyonlarca pet şişe kullanıldığını söyleyebiliriz. Matara da hediye etmeye başlayacağız.”

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#ODTÜ#Ahmet Yozgatlıgil#Eymir Gölü

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