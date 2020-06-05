Eymir Gölü nerede ve hangi şehirde? Eymir Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü

Eymir gölü Türkiye’nin önemli göllerinden biridir. Özellikle büyük şehirlerde var olan göller bölge halkı için daha önemlidir. Bu göller sayesinde bölge halkı özellikle hafta sonları rahatlamak için vakit geçirecekleri alanlar olmuştur.

Eymir Gölü Nerede ve Hangi Şehirde?

Ankara il sınırı içinde yer alan Eymir Gölü bulunduğu arazi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne ait bir arazidir. Eymir Gölü üzerinde Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri birçok faaliyet gerçekleştirmektedir.

Eymir Gölü Oluşumu

Eymir Gölü Ankara Gölbaşı ilçesinin Ankara karayolunun devlet karayolu altında geçen bir kanal ile birbirine Mogan Gölü ile bağlanmaktadır. Eymir Gölü'nün esas kaynağı Mogan Gölü’dür. Mogan Gölü'ne göre 3 metre daha aşağı seviyede yer alan Eymir Gölü bu sayede kanal vasıtasıyla Mogan Gölü tarafından beslenmektedir. Eymir Gölü alüvyal set gölü olarak oluşmuş bir göldür. Ankara Elmadağı’ndan aşağı dökülen derelerin sürüklediği alüvyaller sonucu birikinti konileri yığılmış ve set oluşturmuştur. Oluşan sete zamanla derelerden kan sular birikmiş önce Mogan Gölü’nü sonra Eymir Gölü’nü doldurmuştur.

Eymir Gölü Özellikleri, Derinliği, Büyüklüğü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Eymir Gölü ODTÜ arazisi içinde yer almaktadır. Eymir Gölü çevresi 1.09 kilometrekaredir. Derinliği 3. 80 metre olan Eymir Gölü çevresi uzunluğu 9 kilometre ortalama derinliği 5 metre civarında ölçülmüştür.

Eymir Gölü ODTÜ arazisinde yer aldığı için özellikle ODTÜ Spor Kulübü kürek ve yelken takımları içinde çalışma alanı olarak kullanılmaktadır. Eymir Gölü çevresinde bu takımlara ait kayıkhane bulunmaktadır. Eymir Gölü çevresinde 160 farklı kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Özellikle dik kuyrukların ve pasbaş patkaların Dünya üzerinde en önemli üreme alanları olarak kabul edilen Eymir Gölü çevresinde en çok görülen kuş türleri ise Sakarmeke, Yeşilbaş ördek, elmabaş patka ve bahridir. Eymir Gölü çevresinde kendine ait doğal bir Flora ve faunaya sahiptir. Böylece Eymir Gölü özellikle Ankaralı vatandaşlar için dinlenme alanı olarak sık sık tercih ettikleri doğal bir göldür.