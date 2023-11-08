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Eymen'i öldüren 12 yaşındaki arkadaşı konuştu

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#Eymen Yada#İzmir#İzmir Haberleri
Eymeni öldüren 12 yaşındaki arkadaşı konuştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 12:51

İzmir'de, mahalle arkadaşı olan Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncusu Eymen Yada'yı (13) tabancayla öldüren arkadaşı Y.C.K. (12) jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Y.C.K., ifadesinde, "Silah kazayla ateş aldı” dedi.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Buca'nın Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncularından Eymen Yada, bisikletiyle gezerken, yolda daha önceden tartıştığı mahalleden arkadaşı Y.C.K. ile karşılaştı. Y.C.K. ile Eymen Yada arasında yine tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasında YCK’nin elindeki silahla Eymen Yada karnından yaralandı. Y.C.K. kaçarken, Eymen Yada ise çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yada, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Y.C.K. jandarma tarafından yakalandı. Y.C.K. ile ifadesine başvurulan babasının, silahı sokakta bulduklarını söylediği belirtildi.

Eymeni öldüren 12 yaşındaki arkadaşı konuştu

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Y.C.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde ayrıca "Ekmek almaya giderken daha önceden tartıştığım Eymen Yada yolda karşılaştım. Arbede çıktı. Silah kazayla ateş aldı. Ona ateş etmek istemedim. Pişmanım" dedi.

Y.C.K.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

 

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#Eymen Yada#İzmir#İzmir Haberleri

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