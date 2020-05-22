Eymen isminin anlamı nedir? Eymen ne demek?

Eymen ismi şansı ve talihi ifade etmektedir. Şansı bol olan, talihli kişi anlamında kullanılmaktadır. Arapça kökenli bir isimdir. Arap toplumunda eski yüzyıllardan bu yana erkek çocuklarına isim olarak verilmiştir.



Eymen İsminin Özellikleri



Eymen ismi pozitif enerjiyi temsil eder. Olumsuzluklardan arınmayı, iyi şeylere sahip olmayı anlatır. Bu isme sahip olan kimseler pozitif ve yapıcı tavırlarıyla öne çıkarlar. Bu kimseler çevrelerinde sevilen kişilerdir. Eymen ismi taşıyan kişiler yaşamda istedikleri her şeye kavuşacak azme sahiptir.



Eymen İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?



Eymen İsmi Kur'an'da geçmektedir. Meryem suresinin 52. ayeti ve Taha Suresinin 82. ayetinde kullanılmaktadır. Ayrıca Kassas Suresinin 30. Ayetinde yer alır. Bu ayetlerde Allah tarafından korunan ve talih verilen kimseleri anlatırken Eymen sözcüğü geçmektedir.